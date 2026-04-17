Задержан подозреваемый в убийстве 16-летнего подростка
20-летнего жителя Саратовской области заподозрили в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 17 апреля в одном из домов на улице Нижняя Слободка в Хвалынске. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомым школьником, схватил нож и несколько раз ударил его в грудь. Ранения оказались несовместимы с жизнью, и пострадавший скончался на месте.
Уголовное дело возбудили по части первой статьи 105 УК. Подозреваемого задержали и доставили к следователю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
Читайте также: