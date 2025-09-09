Достижения.рф

Никиту Ефремова* признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг внёс блогера Ефремова* в перечень террористов и экстремистов
Фото: iStock/utah778

Росфинмониторинг внёс блогера Никиту Ефремова* в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



В документе указано о внесении в перечень Ефремова Никиты Владимировича*, родившегося в Москве 12.12. 1992 года.

Ранее в отношении Ефремова* возбудили уголовное дело за финансирование экстремистской организации. По версии следствия, он осуществлял денежные переводы в пользу ФБК**.

Внесение в перечень Росфинмониторинга означает заморозку банковских счетов и усиленный контроль со стороны финансовых организаций.

*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**запрещённая в России экстремистская организация (ликвидирована)
***признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова

