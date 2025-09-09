Суд в Москве вынес заочный приговор иноагенту Свердлину* по делу о фейках о ВС РФ
Московский суд заочно приговорил Григория Свердлина* к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Свердлина* признали виновным по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти. По версии суда, в апреле 2022 года он разместил на своей странице в одной из соцсетей заведомо ложные сведения о деятельности российской армии, выдавая их за достоверные.
Кроме того, суд лишил Свердлина* на три года права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете.
Григорий Свердлин* – бывший директор фонда «Ночлежка», оказывающего помощь бездомным людям.
