Суд в Москве вынес заочный приговор иноагенту Свердлину* по делу о фейках о ВС РФ

09 сентября 2025, 12:28

Иноагента Свердлина* заочно приговорили к шести годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Московский суд заочно приговорил Григория Свердлина* к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.