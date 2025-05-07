Юлия Ахмедова решила заморозить яйцеклетки после прогноза астролога

Юлия Ахмедова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
42-летняя Юлия Ахмедова в шоу «Натальная карта» объяснила, зачем решила заморозить яйцеклетки.
Астролог сообщил комикессе, что у нее «вероятность встретить мужа — ноль». За консультацию Ахмедова отдала 110 тыс рублей.
По словам звезды, медики не одобрили ее решение заморозить яйцеклетки.
Ахмедова добавила, что пока не может найти подходящего избранника.
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По словам звезды, медики не одобрили ее решение заморозить яйцеклетки.
«Мне в гинекологии сказали: "Что? Вы куда собрались рожать?" Но вот, кстати, такие женщины, как Марина Федункив, дают мне шанс», — поделилась Юлия.
Ахмедова добавила, что пока не может найти подходящего избранника.
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