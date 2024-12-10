«Никто не слышал крика»: по лесам Камчатки бродит медведь-людоед

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Медведя, растерзавшего человека на Камчатке, не удалось застрелить, он продолжает бродить по окрестностям. Об этом рассказал один из друзей погибшего в беседе с NEWS.ru. По его словам, криков во время нападения зверя никто не слышал, а когда служба безопасности наткнулась на медведя, мужчина был уже мертв.
«Работники предприятия рассказали, что медведь еще жив. Побоялись стрелять, пока медведь был рядом с Денисом, чтобы не задеть. Произвели выстрел в воздух, зверь испугался и рванул. В бегущего они не попали. Из принятых мер безопасности — всем приказали ходить по двое. Очевидно, чтобы медведю было из кого выбирать», — посетовал товарищ погибшего.Собеседник издания добавил, что хорошо знал жертву нападения зверя — мужчина был надежным другом, верным мужем и большим патриотом.
Напомним, ранее сообщалось, что погибший был заместителем директора золотодобывающей компании «СиГМА». По информации журналистов, трагедия произошла на территории горно-металлургического предприятия, когда медведь набросился на мужчину и утащил его в овраг. Правоохранительные органы проводят проверку.
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