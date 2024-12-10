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Крокодил растерзал женщину и утащил в реку на глазах у коллеги

В Индонезии нашли останки работницы плантации в челюстях крокодила
Фото: iStock/Outback to Coast

Фото: iStock/Outback to Coast

На острове Калимантан в Индонезии 44-летняя работница пальмовой плантации погибла в результате нападения крокодила.
Трагедия произошла, когда женщина трудилась возле реки, передает Samaa TV.

Хищник внезапно напал, схватил женщину за ногу и утащил в ров с водой. Коллега стала свидетелем нападения, но не смогла спасти пострадавшую и вызвала полицию.



Спасатели нашли останки жертвы спустя полтора часа. Часть тела женщины все еще находилась в пасти крокодила, который, заметив приближающихся людей, сбросил их в воду.

Местные власти проводят проверку инцидента.

Ранее 9 декабря «Радио 1» передавало, что медведь задрал замдиректора компании «СиГМА» Шалдыбина на Камчатке.

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#спасатели
#трагедия
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#тела
#жертвы
#смерть
Суд РФ оставил приговор экс-дипломата США за контрабанду наркотиков без изменений
10 декабря 2024, 06:35

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного на 14 лет по делу о контрабанде наркотиков.
«Суд отказал Марку Фогелю в передаче его жалобы на рассмотрение», — сказали ТАСС в пресс-службе.
Бывший сотрудник посольства США и преподаватель англо-американской школы в Москве был задержан в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево. Причиной остановки стал положительный сигнал служебных собак на его багаж.

В ходе досмотра у Фогеля обнаружили марихуану, спрятанную в упаковках от контактных линз, и гашишное масло в картриджах для электронных сигарет. Наркотики были тщательно замаскированы и находились среди личных вещей.

По версии следствия, Фогель мог использовать свой дипломатический статус, который он потерял в мае 2021 года, для организации канала поставок запрещенных веществ.

Суд счел приговор обоснованным и оставил решение без изменений.

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#шереметьево
#суд
#приговор
#сша
#наркотики
#багаж
#москва
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Учительница из христианской школы совратила 16-летнюю школьницу
В Мичигане замужняя учительница школы «Жизнь во Христе» совратила школьницу 16 лет
10 декабря 2024, 02:36

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В США, штат Мичиган, суд признал виновной 39-летнюю Ташу Фернет, учительницу и тренера христианской школы «Жизнь во Христе», в преступлениях против половой неприкосновенности 16-летней девушки.
Инцидент произошел в 2022 году, когда Фернет, замужняя мать нескольких детей, начала поддерживать интимные отношения с ученицей.

Как сообщает The Argus Press, о произошедшем стало известно в мае 2023 года. Муж учительницы обнаружил в ее телефоне переписку с жертвой, включавшую обнаженные фотографии и признания в любви.

Мужчина быстро вышел на контакт с родителями ученицы. Те, в свою очередь, обратились в полицию. Возраст согласия в Мичигане составляет 16 лет, но законодательство запрещает преподавателям вступать в отношения с учениками младше 17 лет.

Фернет признала свою вину, но заявила, что инициатором связи стала школьница. Она якобы угрожала причинить себе вред, если учительница прекратит их встречи.

Прокуратура отметила, что педагог вместо помощи подростку удовлетворяла ее требования. Суд вынесет приговор в ближайшее время.

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#суд
#приговор
#сша
#педагог
#прокуратура
#вред
#отношения
#школьница
#христиане
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«Зарубили топором»: в Башкирии работники спрятали тела убитой семейной пары в мешки
В Башкирии арестовали рабочих, которые ружьем и топором расправились с семьей фермера
10 декабря 2024, 01:21

Фото: iStock/Grape_vein

В Башкирии арестовали двух рабочих, обвиняемых в убийстве 59-летнего фермера Олега Полетавкина и его супруги. Преступление произошло в селе Ишля, где подозреваемые трудились на ферме.
Двое рабочих, планировавших ограбление дома предпринимателя, превратили его в кровавую расправу, передает «РЕН ТВ». Подозреваемые дождались отъезда хозяина, проникли в дом и напали на его жену. Зарубили ее топором. Затем, похитив ружье и драгоценности из сейфа, они столкнулись с вернувшимся фермером и застрелили его в упор.

Попытка скрыться на внедорожнике жертвы провалилась: тела супругов нашли неподалеку от фермы в мешках.

Местные жители были в шоке от произошедшего. Одни описывают погибших как отзывчивую и добрую семью, другие упоминают о конфликтах фермера с рабочими.

Подозреваемые, как выяснилось, часто выпивали и вели замкнутый образ жизни. Их наняли на работу около года назад. Следствие продолжает выяснять мотивы преступления.

Помимо обвинений в двойном убийстве, фигурантам грозит ответственность за разбой и хищение оружия. Суд арестовал подозреваемых, их ждет до 20 лет лишения свободы.

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Авария в Майкопе: лихач залетел под локомотив, убегая от преследователей

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Опасность на площадке: девочка лишилась пальца на горке в Твери
#суд
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#ограбление
#супруги
#следствие
#тела
#жертвы
#смерть
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Опасность на площадке: девочка лишилась пальца на горке в Твери
В Твери девочка попала мизинцем в щель на детской горке и потеряла палец
10 декабря 2024, 00:41

Фото: iStock/Prapat Aowsakorn

В Твери на улице Паши Савельевой девочка получила серьезную травму на детской горке. Во время спуска мизинец правой руки ребенка попал в щель конструкции, что привело к травматической ампутации пальца.
Пострадавшая была немедленно госпитализирована.

Следственное управление СК РФ по Тверской области начало проверку инцидента, сообщили в Telegram-канале ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверка направлена на установление причин, по которым конструкция горки оказалась небезопасной для детей.

Ранее «Радио 1» передавало, что на железнодорожном переезде в Майкопе произошла авария: водитель «шестерки» без номеров, уходя от погони, попытался проскочить перед локомотивом, но манёвр закончился столкновением с поездом.

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Самолет рейсом «Таиланд — Уфа» подал сигнал тревоги при заходе на посадку

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#ск рф
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#горки
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Авария в Майкопе: лихач залетел под локомотив, убегая от преследователей
В Майкопе водитель «жигулей» угодил под поезд на переезде, спасаясь от погони
09 декабря 2024, 23:39

Фото: iStock/Chalabala

На железнодорожном переезде в Майкопе произошла авария: водитель «шестерки» без номеров, уходя от погони, попытался проскочить перед локомотивом, но манёвр закончился столкновением с поездом. Машинист успел затормозить, что предотвратило трагедию, хотя автомобиль оказался серьезно поврежден.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, все началось с того, как черная иномарка догоняла «жигули» без номеров.

После аварии преследователи, вооруженные битами, направились к искореженной машине, но водитель успел выбраться через зажатую дверь и убежать. Разъяренная толпа преследователей кинулась за ним в погоню пешком, шокировав очевидцев.

Происшествие привлекло внимание полиции, которая начала разбираться в обстоятельствах. По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших.

Ранее «Радио 1» писало о том, как в Чебоксарах ДТП с участием троллейбуса привело к гибели 20-летнего водителя легкового автомобиля.

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Самолет рейсом «Таиланд — Уфа» подал сигнал тревоги при заходе на посадку
09 декабря 2024, 21:23

Фото: istockphoto/Dushlik

Летящий из Таиланда в Уфу лайнер подал сигнал тревоги, когда заходил на посадку в авиагавани назначения, передает портал Flightradar.
По его данным, самолет находился на высоте в 3,5 тысячи метров спустя девятичасовой полет. Затем воздушное судно выключило транспондер.

Сегодня днем стало известно, что в аэропорту Шереметьево была объявлена тревога. По сообщению Telegram-канала Aviaincident, у самолета, выполнявшего рейс из Арабских Эмиратов, были проблемы с управлением шасси. После штатной посадки запросили тягач.

Кроме того, сообщалось, что россиянку осудят в США за попытку незаконно перелететь во Францию из Нью-Йорка. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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Росгвардия ликвидировала нарколабораторию в Волгограде

Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане арестовали на два месяца

На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело второго погибшего — МЧС
#мир
#самолёты
#таиланд
#башкирия
#тревога
#новости
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Росгвардия ликвидировала нарколабораторию в Волгограде
09 декабря 2024, 21:05

Фото: istockphoto/blinow61

Нарколабораторию ликвидировали сотрудники Росгвардии в Волгограде, передает издание «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Уточняется, что в момент изготовления очередной партии запрещенных веществ задержали мужчину.
Он оборудовал замаскированную под производство сельхозудобрений лабораторию в частном доме, который арендовал. Обыски выявили спецоборудование, а также мефедрон весом в 64 килограмма и свыше тонны реактивов. Начато уголовное производство.

Перед этим сообщалось, что росгвардейцы задержали обвиняемого в хранении наркотиков человека в столице. Как уточнили сотрудники ведомства, мужчина числился в федеральном розыске. Злоумышленник хотел скрыться в одном из подъездов, однако был пойман.

Следователи разбираются в подробностях уголовного дела.

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#мир
#россия
#росгвардия
#криминал
#наркотики
#волгоградская область
#уголовное дело
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Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане арестовали на два месяца
Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане отправили в СИЗО
09 декабря 2024, 20:48

Фото: istockphoto/dlccar

Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане отправили в СИЗО на два месяца, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу верховного республиканского суда.
«…Избрать в отношении семи жителей Республики Дагестан, подозреваемых в преступлении террористической направленности, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 февраля 2025 года», — сказано в публикации.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты в составе группы создали террористическое сообщество. Соучастники решили изготовить взрывчатку, чтобы воспользоваться ей на военных объектах и объектах силовых ведомств на территории Республики Дагестан.

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На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело второго погибшего — МЧС

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#мир
#россия
#дагестан
#теракт
#суд
#уголовное дело
#криминал
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На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело второго погибшего — МЧС
09 декабря 2024, 20:33

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Тело второго погибшего в результате взрыва на складе в подмосковном Пушкине обнаружили спасатели МЧС, передает пресс-служба ведомства.
«В Подмосковье <...> извлекли из-под завалов погибшего мужчину», — сказано в сообщении.
Инцидент произошел днем в населенном пункте Лесной в Пушкинском городском округе. При возгорании, по словам спасателей, частично обвалились стены и перекрытия.

Предварительно, причиной произошедшего мог послужить взрыв из-за нарушения техники безопасности при работе с пиротехникой. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее сообщалось, сколько человек может быть под завалами в Пушкино.

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#мир
#россия
#мчс
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#новости
#взрывы
#пушкино
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