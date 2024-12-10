Крокодил растерзал женщину и утащил в реку на глазах у коллеги

Фото: iStock/Outback to Coast
На острове Калимантан в Индонезии 44-летняя работница пальмовой плантации погибла в результате нападения крокодила.
Трагедия произошла, когда женщина трудилась возле реки, передает Samaa TV.
Хищник внезапно напал, схватил женщину за ногу и утащил в ров с водой. Коллега стала свидетелем нападения, но не смогла спасти пострадавшую и вызвала полицию.
Спасатели нашли останки жертвы спустя полтора часа. Часть тела женщины все еще находилась в пасти крокодила, который, заметив приближающихся людей, сбросил их в воду.
Местные власти проводят проверку инцидента.
Ранее 9 декабря «Радио 1» передавало, что медведь задрал замдиректора компании «СиГМА» Шалдыбина на Камчатке.
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Хищник внезапно напал, схватил женщину за ногу и утащил в ров с водой. Коллега стала свидетелем нападения, но не смогла спасти пострадавшую и вызвала полицию.
Спасатели нашли останки жертвы спустя полтора часа. Часть тела женщины все еще находилась в пасти крокодила, который, заметив приближающихся людей, сбросил их в воду.
Местные власти проводят проверку инцидента.
Ранее 9 декабря «Радио 1» передавало, что медведь задрал замдиректора компании «СиГМА» Шалдыбина на Камчатке.
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Мария Моисеева