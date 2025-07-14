Нижегородец изнасиловал и избил 17-летнюю девушку на диком пляже
11 июля на Гребном канале Нижнего Новгорода произошло нападение на 17-летнюю девушку, об этом kp.ru рассказала сама пострадавшая.
Молодой человек пригласил ее на прогулку, пообещав деньги, и увел на дикий пляж. Там он попытался ее изнасиловать и применил насилие, причинив физические травмы. Пострадавшая получила помощь, а злоумышленника задержали в ночь преступления.
Сейчас он находится в СИЗО, расследование продолжается.
Читайте также: