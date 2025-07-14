Нижегородец изнасиловал и избил 17-летнюю девушку на диком пляже

Фото: iStock/BrianAJackson

11 июля на Гребном канале Нижнего Новгорода произошло нападение на 17-летнюю девушку, об этом kp.ru рассказала сама пострадавшая.



Молодой человек пригласил ее на прогулку, пообещав деньги, и увел на дикий пляж. Там он попытался ее изнасиловать и применил насилие, причинив физические травмы. Пострадавшая получила помощь, а злоумышленника задержали в ночь преступления.

Сейчас он находится в СИЗО, расследование продолжается.

Виктория Иванченко

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