Живет в доме родителей и завел любовницу: маньяк, убивший 8 девушек, рассказал о своем быте

14 июля 2025, 11:52

Поворинский маньяк Ретунский рассказал о своем быте и ненависти соседей

Фото: iStock /tanawit sabprasan

Чудом избежавший смертной казни, один из самых жестоких насильников Владимир Ретунский после освобождения из колонии остался в своем родном Поворинском районе Воронежской области. Об этом сообщает издание Shot.





Сейчас 75-летний мужчина живет в старом родительском доме на улице Чкалова. Он утверждает, что соседи его боятся, а на работу никто не берет.





«Камни кидают в окна, провоцируют, чтобы я ответил и снова попал в тюрьму. По улицам стараюсь не гулять, только в магазин», — рассказал Ретунский.