Живет в доме родителей и завел любовницу: маньяк, убивший 8 девушек, рассказал о своем быте
Поворинский маньяк Ретунский рассказал о своем быте и ненависти соседей
Чудом избежавший смертной казни, один из самых жестоких насильников Владимир Ретунский после освобождения из колонии остался в своем родном Поворинском районе Воронежской области. Об этом сообщает издание Shot.
Сейчас 75-летний мужчина живет в старом родительском доме на улице Чкалова. Он утверждает, что соседи его боятся, а на работу никто не берет.
«Камни кидают в окна, провоцируют, чтобы я ответил и снова попал в тюрьму. По улицам стараюсь не гулять, только в магазин», — рассказал Ретунский.По информации портала, у «поворинского маньяка» есть 62-летняя спутница жизни, и он не планирует покидать Поворино. Ретунский совершал свои преступления с 1990 по 1996 год в Воронежской и Волгоградской областях. 15 февраля 1997 года он был арестован и помещен в воронежское СИЗО. Его признали виновным в расправах и изнасилованиях восьми местных жительниц в возрасте от 14 до 22 лет.
На момент вынесения приговора в России действовал мораторий на смертную казнь, а пожизненное заключение еще не было введено. В итоге, в декабре 1999 года Верховный суд России приговорил Ретунского к 15 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2012 году.