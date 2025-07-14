Россиянка вместе с мужем шесть лет жестоко истязала своего маленького ребёнка
В Приморье перед судом предстанут супруги, которые на протяжении шести лет жестоко издевались над маленьким ребёнком. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
Известно, что в период с 2019 по 2025 год муж и жена избивали 12-летнего мальчика, который является сыном женщины и пасынком её мужа. Потерпевший подвергся со стороны родственников физическим и психическим страданиям, из-за которых у него диагностировали побои, переломы рёбер и ожоги.
В Следственном комитете заявили, что в зависимости от роли каждого супруги были обвинены в умышленном причинении вреда здоровью, истязании и в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дело супружеской пары направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пострадавший мальчик находится в реабилитационном детском учреждении. Сейчас с ним работают психологи.
Читайте также: