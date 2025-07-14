Россиянка вместе с мужем шесть лет жестоко истязала своего маленького ребёнка

14 июля 2025, 11:50

Супругов, жестоко издевавшихся над родным сыном, ждёт суд

Фото: Istock/takasuu

В Приморье перед судом предстанут супруги, которые на протяжении шести лет жестоко издевались над маленьким ребёнком. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.