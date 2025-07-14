Вертолёт Ми-8 пропал на Дальнем Востоке

14 июля 2025, 12:02

«112».: Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан, не прилетел в пункт назначения

Фото: iStock/camptoloma

На Дальнем Востоке вертолёт Ми-8, следовавший по маршруту Охотск — Магадан, не вышел на связь в назначенное время и не прилетел в пункт назначения, сообщает телеграм-канал «112».