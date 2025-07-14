Вертолёт Ми-8 пропал на Дальнем Востоке
«112».: Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан, не прилетел в пункт назначения
На Дальнем Востоке вертолёт Ми-8, следовавший по маршруту Охотск — Магадан, не вышел на связь в назначенное время и не прилетел в пункт назначения, сообщает телеграм-канал «112».
Уточняется, что уже ведутся поиски пропавшего вертолёта, его месторасположение пока не установлено. На борту находились 5 человек: 3 члена экипажа и 2 техника. Со стороны Магадана на поиски вылетел Ан-26 «Ирарэро», со стороны Охотска — другой Ми-8. К взлёту готовится вертолёт МЧС.
Также известно, что данный Ми-8 принадлежит АПК «Взлёт».
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