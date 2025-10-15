Ni Mash: Нижегородец изрезал соседку за то, что она помогала его матери
Житель Нижнего Новгорода напал на соседку после того, как та снова пустила к себе подругу, ссорившуюся со своим сыном Денисом.
Как пишет телеграм-канал Ni Mash, подруга матери Дениса иногда брала к себе животных на передержку и однажды согласилась съездить в их загородный дом, чтобы забрать кошку. Хозяин предложил провести время за пивом.
Во время застолья мужчина высказал все претензии в адрес подружки мамы, затем толкнул соседку, избил её и, схватив нож, несколько раз ударил по рукам.
Пострадавшая вызвала полицию и скорую помощь. Суд приговорил Дениса к полутора годам в колонии‑поселении.
