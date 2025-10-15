Еще двое погибших: отравление метанолом в Ленобласти стало самым массовым в России за последние 5 лет
Отравления суррогатным алкоголем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали самыми массовыми в России за последние пять лет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, новыми жертвами стали 55-летняя Елена и 46-летний Евгений, тела которых вчера нашли в квартире на Будапештской улице. Полицию на их адрес вызвал сосед, вернувшийся домой из двухнедельной командировки. На кухне стояла пятилитровая канистра с тем самым смертельным спиртом. При этом издание «Фонтанка» недавно писало, что содержимое емкости еще не проверили.
Таким образом, количество погибших из-за опасного напитка выросло до 48 человек. Это самая громкая подобная трагедия последних лет. Ранее от метанола, произведенного в Самарской области под маркой «Мистер Сидор», скончались 47 жителей разных регионов страны.
