Еще двое погибших: отравление метанолом в Ленобласти стало самым массовым в России за последние 5 лет

15 октября 2025, 11:30

Baza: число погибших от отравления метанолом в Ленобласти выросло до 48

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Отравления суррогатным алкоголем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали самыми массовыми в России за последние пять лет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.