Нижегородец пристегнул к себе наручниками девушку и угрожал ей гранатой

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В Нижнем Новгороде мужчина пристегнул к себе наручниками молодую женщину и угрожал ей электрошокером и гранатой для страйкбола. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Из сообщения следует, что 26-летняя девушка смогла позвонить в полицию. По ее словам, она поссорилась со своим молодым человеком, после чего он пристегнул ее к себе наручниками и насильно удерживал удерживал около получаса.
Злоумышленника быстро задержали. Оказалось, что он угрожал своей жертве страйкбольной гранатой. По данному факту организована проверка.
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«Свои действия агрессор сопровождал демонстрацией предмета, внешне схожего с гранатой, а также электрошокера. Женщина смогла достать мобильный телефон и вызвать полицию», - пояснили в пресс-службе МВД.
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Элина Позднякова