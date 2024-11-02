Первый официально работающий кот в России пропал в Перми

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В Перми пропал кот Барсик, который прославился в интернете — он стал первым официально трудоустроенным котом в России, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Хозяин кота Василий Кучумов рассказал, что ночью 1 ноября животное сбежало из его таунхауса в пермском микрорайоне Висим. Кота не могут отыскать уже больше суток. Есть предположение, что Барсик «отправиться за кошечкой и загулять».
За поимку питомца Кучумов обещает заплатить 75 тысяч рублей. Также за любую достоверную информацию о местонахождении кота он щедро отблагодарит неравнодушного гражданина.
Барсик прославился в сети ещё в 2016 году. Тогда пермская строительная компания в качестве пиар-хода трудоустроила кота. Барсик «вёл» страницы в социальных сетях, посещал новые квартиры за зарплату в 33 тысячи рублей. У кота было своё рабочее место, личный водитель. Потом Барсик работал директором магазина, кофейни.
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За поимку питомца Кучумов обещает заплатить 75 тысяч рублей. Также за любую достоверную информацию о местонахождении кота он щедро отблагодарит неравнодушного гражданина.
Барсик прославился в сети ещё в 2016 году. Тогда пермская строительная компания в качестве пиар-хода трудоустроила кота. Барсик «вёл» страницы в социальных сетях, посещал новые квартиры за зарплату в 33 тысячи рублей. У кота было своё рабочее место, личный водитель. Потом Барсик работал директором магазина, кофейни.
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Ольга Енгалычева