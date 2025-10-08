В Уфе иномарка протаранила карету скорой помощи, мчащуюся на вызов
Серьезное ДТП произошло в Уфе с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Башкортостана», в результате аварии пострадали пять человек.
На улице Маршала Жукова столкнулись три транспортных средства, среди которых карета скорой помощи «Газель Next», а также легковые автомобили Volkswagen Polo и Lada Granta.
Пострадавшие были оперативно госпитализированы. В больницу доставлены водитель, фельдшер и пациент, находившиеся в медицинском автомобиле. Двоим из Volkswagen оказали первую помощь на месте происшествия.
Серьезные повреждения получил автомобиль скорой помощи. У него зафиксировано разрушение передней подвески в районе водительского места с отрывом колеса, а также деформация дверного проема.
Предварительные обстоятельства аварии указывают на то, что скорая помощь двигалась с включенными спецсигналами, когда в нее влетел автомобиль Volkswagen, поворачивавший налево. В результате ДТП на улице Маршала Жукова образовалась значительная пробка.
