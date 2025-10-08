В Уфе иномарка протаранила карету скорой помощи, мчащуюся на вызов

08 октября 2025, 00:09

Пять человек пострадали в результате столкновения скорой помощи и иномарки в Уфе

Фото: istockphoto / Iulianna Est

Серьезное ДТП произошло в Уфе с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Башкортостана», в результате аварии пострадали пять человек.