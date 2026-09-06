В Москве полиция задержала похитителя «элитного товара» из секс-шопа
В Москве вынесли приговор 26-летнему гражданину Беларуси, который похитил товар из секс-шопа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, всё началось с того, что молодой человек зашёл в магазин на выходных, попросил продавца показать ему резиновый полуторс для взрослых и смазку.
Увидев цену — 21 тысячу рублей — юноша передумал платить, но решил не оставлять затею. Мужчина взял товар, вышел из магазина и скрылся, проигнорировав кассу. Продавцы пытались его остановить, но безуспешно.
Скрыться с похищенным надолго не получилось: личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения. Полицейские задержали его и изъяли полуторс. На заседании в суде фигурант полностью признал вину и принёс извинения.
Как выяснилось, мужчина работает, помогает родителям и бабушке, но, по его словам, испытывает трудности в личной жизни. Черемушкинский суд учёл эти обстоятельства и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ по статье о грабеже.
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