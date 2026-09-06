В Москве полиция задержала похитителя «элитного товара» из секс-шопа

06 сентября 2026, 11:29

Суд в Москве вынес приговор гражданину Беларуси за кражу товара из секс-шопа

Фото: Istock/AMilkin

В Москве вынесли приговор 26-летнему гражданину Беларуси, который похитил товар из секс-шопа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, всё началось с того, что молодой человек зашёл в магазин на выходных, попросил продавца показать ему резиновый полуторс для взрослых и смазку.