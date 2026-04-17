Нижегородского экс-депутата заключили под стражу по делу о взятке
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу бывшего депутата законодательного собрания региона Николая Шумилкова.
Ему предъявили обвинение в покушении на дачу взятки в особо крупном размере — более миллиона рублей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Нижегородской области.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня включительно», — уточнили в инстанции.
По данным следствия, 15 апреля директор одной из домоуправляющих компаний Шумилков передал участнику другой управляющей компании, наделенному управленческими полномочиями, 1 100 000 рублей. Взамен он рассчитывал на совершение действий в своих интересах и в интересах третьих лиц — прекращение полномочий генерального директора общества и избрание нового руководителя путем голосования за соответствующее решение.
Николай Шумилков был депутатом законодательного собрания Нижегородской области с 2016 по 2021 год. До этого, с 2000 по 2015 год, он пять созывов подряд избирался в городскую думу Нижнего Новгорода.