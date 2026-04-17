Нижегородского экс-депутата заключили под стражу по делу о взятке

17 апреля 2026, 22:58

ТАСС: бывшего нижегородского депутата заключили под стражу по делу о взятке

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу бывшего депутата законодательного собрания региона Николая Шумилкова.





Ему предъявили обвинение в покушении на дачу взятки в особо крупном размере — более миллиона рублей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Нижегородской области.





«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня включительно», — уточнили в инстанции.