Пенсионер умер во время купания на глазах у своей девушки

75-летний британец умер во время купания на глазах у своей девушки в Таиланде

В Таиланде 75-летний британский турист утонул во время купания на глазах у своей девушки. Трагедия произошла 15 апреля в прибрежном городе Хуахин, сообщает Daily Mail.





Пенсионер приехал в страну вместе с тайской возлюбленной 6 апреля. Пара планировала вернуться в провинцию Каласин 20-го числа. По словам капитана полиции Прасонга Джатурата, мужчина каждое утро купался в одном и том же месте, и обычно погода была спокойной.



Однако в роковой день море было беспокойным. Британец попал в сильное течение и не смог самостоятельно выбраться из воды.



Позже его тело, плававшее недалеко от пирса, обнаружил рыбак.



