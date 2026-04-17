Дети едва не задохнулись из-за дыма на концерте в Москве
В Москве в районе Южное Бутово во время мероприятия в культурном центре «Лира» на бульваре Адмирала Ушакова пострадали не менее пяти детей.
Как сообщает SHOT, во время шоу использовали искусственный туман, в результате чего помещение, где находились несовершеннолетние, заполнил едкий дым. Дети начали задыхаться, у пятерых из них предварительно диагностировали проблемы с дыханием. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Ранее, 1 апреля, в городе Вихоревка Братского района Иркутской области 12-летний школьник скончался после вдыхания газа из туристического баллончика. По предварительным данным, группа подростков находилась в автомобиле, где один из них нюхал газ. Ребенок потерял сознание, прибывшие врачи не смогли его спасти.
Следственные органы возбудили уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося и устанавливается лицо, передавшее погибшему опасный баллончик.
