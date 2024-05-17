Ночная атака ВСУ на Кубань повредила трансформатор

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Минувшей ночью ВСУ атаковали Краснодарский край начиненными взрывчаткой беспилотниками. Из-за попадания дрона в электроподстанцию в Новороссийске, нарушено электроснабжение части города с населением 16 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Повреждения получил трансформатор на электроподстанции «Гайдук-Тяговая».
В настоящее время на повреждённом объекте работают аварийные службы. Восстановить электроснабжение Новороссийска в полном объеме планируют сегодня к 16 часам.
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Анастасия Хохлова