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ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в Новотроицком. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Он был сброшен в понедельник, 13 мая, в 23:10.
Ранее сообщалось, что ВСУ применяли химическое оружие против мирных жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР). Химическое оружие вызвало затруднение дыхания, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ВСУ применяли химическое оружие против мирных жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР). Химическое оружие вызвало затруднение дыхания, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова