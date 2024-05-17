В МАГАТЭ заявили об отсутствии следов запуска БПЛА с Запорожской АЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявили тяжелого вооружения на Запорожской АЭС или признаков запуска беспилотных летальных аппаратов с территории объекта. Об этом проинформировало агентство в своем пресс-релизе.
«Эксперты МАГАТЭ совершили обход по периметру площадки и других зданий, доступ к которым им разрешен для контроля соблюдения пяти конкретных принципов защиты станции во время конфликта. Они не заметили никакого тяжелого оружия или признаков того, что с ЗАЭС могли быть запущены беспилотники», — сказано в заявлении агентстваСтоит отметить, что специалисты на данный момент еще не получили разрешения на доступ во все помещения электростанции.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра около города Энергодар. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается 6 энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция стала собственностью Российской Федерации.
Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о не дающей ему покоя мысли про АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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