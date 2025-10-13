Ночная тревога в Сочи: под мостом полностью выгорела легковушка
В Сочи под мостом сгорел автомобиль — пожарные не успели спасти машину
В Сочи прошлой ночью произошёл пожар — под мостом в районе Ареда в Центральной части города загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Очевидцы вызвали экстренные службы, и на место оперативно прибыли пожарные расчёты. Несмотря на быстрые действия спасателей, огонь успел полностью охватить транспортное средство — машина выгорела дотла.
К счастью, пострадавших среди людей нет. Причины возгорания устанавливаются — специалисты рассматривают несколько версий, включая возможное короткое замыкание и неисправность топливной системы.
