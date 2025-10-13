Ночная тревога в Сочи: под мостом полностью выгорела легковушка

13 октября 2025, 23:08

В Сочи под мостом сгорел автомобиль — пожарные не успели спасти машину

Фото: Istock / ANGHI

В Сочи прошлой ночью произошёл пожар — под мостом в районе Ареда в Центральной части города загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».