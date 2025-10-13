В Москве водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе
В Москве водитель сбил двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошёл на 1-й Дубровской улице. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
По предварительным данным, мальчики 11 и 13 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них совершил наезд автомобиль. В результате ДТП оба ребёнка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и прокуратуры. Водителя задержали для выяснения обстоятельств случившегося, проводится проверка. Правоохранители устанавливают, соблюдал ли он скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.
В прокуратуре отметили, что по итогам проверки будет дана оценка действиям водителя и соответствующих служб, а при наличии оснований — принято процессуальное решение.
