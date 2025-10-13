В Москве водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе

13 октября 2025, 23:00

Двое детей пострадали в ДТП на нерегулируемом переходе в центре Москвы

Фото: Istock / Ivan-balvan

В Москве водитель сбил двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошёл на 1-й Дубровской улице. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.