У побережья Тайваня произошло землетрясение

24 февраля 2026, 08:17

У побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Фото: iStock/allanswart

Во вторник у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом пишет РИА Новости.