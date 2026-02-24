У побережья Тайваня произошло землетрясение
Во вторник у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом пишет РИА Новости.
Центральное метеорологическое управление острова зафиксировало подземные толчки в 12:37 по местному времени (7:37 мск). Эпицентр находился в 17 километрах к юго-востоку от уезда Илань, на глубине 66,8 километра. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют. В то же время китайский сейсмологический центр зарегистрировал сотрясение земли магнитудой 4,7.
Напомним, в декабре 2025 года у побережья Иланя случилось землетрясение магнитудой семь. Это событие стало одним из самых сильных на острове с 1999 года, но тогда также не зафиксировали жертв или серьезных повреждений.
