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Ночью в Крыму ликвидировали крупный пожар в камышах

Фото: iStock/ wirot pathi

Фото: iStock/ wirot pathi

В Крыму успешно ликвидировали ландшафтный пожар, произошедший этой ночью, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС в Телеграм-канале.
Сотрудники пожарно-спасательной службы быстро потушили пожар, который возник в Советском районе, недалеко от села Чапаевка. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.

Сотрудники МЧС предотвратили дальнейшее распространение огня. В ликвидации пожара участвовали четыре специалиста и одна машина.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошел крупный пожар. Отмечалось, что горел цех по производству металлического порошка. Пламя охватило 1300 квадратов. На месте происшествия находились 12 единиц техники и 32 спасателя. Данных о пострадавших нет. Возгорание произошло в Каменске-Уральском.

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#крым
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Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Париже, есть пострадавшие
08 мая 2025, 08:08

Фото: iStock/ALFSnaiper

В Париже автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» и выход французской команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Parisien.
Предварительно известно о как минимум трёх пострадавших. Один из них находится в критическом состоянии.

При этом неизвестно, задержаны ли люди, находящиеся в автомобиле. Однако уточняется, что десятки болельщиков после произошедшего погнались за машиной, которую позднее обнаружили сожжённой.

Инцидент произошёл в районе Елисейских полей. В настоящее время выясняется причина такого поведения водителя. Не исключено, что он просто хотел убрать авто из эпицентра погромов, устроенных болельщиками.

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Школьник попытался поджечь пункт полиции
В подмосковье 12-летний мальчик попытался поджечь отделение полиции
07 мая 2025, 18:30

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковном Железнодорожном несовершеннолетний пытался поджечь пункт полиции. Потенциальным поджигателем оказался 12-летний местный житель.
Как сообщает Baza, полицейские своими силами потушили огонь. Мальчик был задержан. Несовершеннолетний заявил, что на поджег он решился из-за телефонных мошенников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В апреле в подмосковном Нахабино был задержан несовершеннолетний, обвиняемый в умышленном поджоге. Подростку из Истринского района Подмосковья пообещали за поджог 250 тысяч рублей. Парень пытался спалить местный торговый центр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поджог
#полицейские
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Живодер расстрелял чужого питомца в Кузбассе
07 мая 2025, 17:03

Фото: istockphoto/blinow61

Дело мужчины, застрелившего соседского пса и хранившего арсенал запрещенного оружия, рассмотрит суд в Кузбассе. Об этом пишет Сiбдепо со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
История началась с того, что женщина сообщила об убийстве своего кокер-спаниеля соседом. Правоохранители задержали мужчину из Междуреченска 53-х лет. Собака забежала на его участок, и задержанный расстрелял ее из обреза. Злоумышленник отказался разговаривать с хозяевами животного, хотя те услышали выстрел. Следствию задержанный сказал, что «ничего не знает». Эксперты обнаружили на руках фигуранта пороховые следы — якобы от «перекладывания патронов».

Полицейские, помимо обреза, нашли револьвер-переделку, патроны и порох. Разрешений у мужчины не было. Задержанному грозит до восьми лет заключения.

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#мир
#россия
#мвд
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#кемерово
#новости
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Российского коммерсанта залили бетоном из-за долгов
URA.RU: В Каслях убили директора фирмы и залили бетоном, у него были долги
07 мая 2025, 15:14

Фото: iStock/Ruslan Sidorov

В Каслях Челябинской области в СНТ «Тихомировка» было найдено тело мужчины, залитое в бетон, сообщает агентство URA.RU.
По предварительным данным, жертвой преступления стал директор местной дорожной компании, который имел долги на сумму несколько миллионов рублей перед подрядчиками.

Тело было обнаружено в колодце на частном участке, что вызвало широкий общественный резонанс. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту убийства и начали активный поиск подозреваемых.

Ранее стало известно, что в Кургане сотрудники одного из похоронных агентств обвиняются в нападении на конкурирующую организацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Главу Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России
МВД РФ разыскивает главу Берлинского центра Карнеги* Габуева*
07 мая 2025, 13:50

Фото: istockphoto/blinow61

Главу Берлинского центра Карнеги* Александра Габуева* разыскивает МВД России, сказано в розыскной базе ведомства.
«Габуев Александр*. Разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

Статья, по которой ищут Габуева,* не уточняется. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей, директора нежелательной в России организации могут искать по уголовному делу об уклонении от исполнения российского законодательства об иноагентах.

Габуева* объявили иноагентом весной 2023 года, в том же году в реестр попала и сама организация. В июле прошлого года ее добавили в список нежелательных.

В конце апреля сообщалось об объявлении в розыск журналистки Юлии Таратуты*.

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*Лица и организации, признанные иноагентами и нежелательными на территории РФ
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