Ночью в Крыму ликвидировали крупный пожар в камышах

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В Крыму успешно ликвидировали ландшафтный пожар, произошедший этой ночью, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС в Телеграм-канале.
Сотрудники пожарно-спасательной службы быстро потушили пожар, который возник в Советском районе, недалеко от села Чапаевка. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.
Сотрудники МЧС предотвратили дальнейшее распространение огня. В ликвидации пожара участвовали четыре специалиста и одна машина.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошел крупный пожар. Отмечалось, что горел цех по производству металлического порошка. Пламя охватило 1300 квадратов. На месте происшествия находились 12 единиц техники и 32 спасателя. Данных о пострадавших нет. Возгорание произошло в Каменске-Уральском.
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Сотрудники МЧС предотвратили дальнейшее распространение огня. В ликвидации пожара участвовали четыре специалиста и одна машина.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошел крупный пожар. Отмечалось, что горел цех по производству металлического порошка. Пламя охватило 1300 квадратов. На месте происшествия находились 12 единиц техники и 32 спасателя. Данных о пострадавших нет. Возгорание произошло в Каменске-Уральском.
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Ольга Енгалычева