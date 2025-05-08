Ночью в Крыму ликвидировали крупный пожар в камышах

В Париже автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» и выход французской команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Parisien.