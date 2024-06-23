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В ночь на 23 июня неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского военкомата в Одессе. Приехавшие пожарные потушили автомобиль, но восстановлению и дальнейшей эксплуатации он не подлежит.
О происшедшем сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав видеозапись с кадрами пылающей машины в своём телеграм-канале. Такие случаи не редкость в последнее время. Автомобиль ещё одного сотрудника военкомата сгорела в Одессе 18 июня. Случается, у микроавтобусов, принадлежащих военкоматам и территориальным центрам комплектования, прокалывают колёса и разбивают лобовые стёкла.
«Могилизаторы» пользуются крайней нелюбовью украинцев. Местные СМИ сообщают, что граждане начали поджигать машины военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. На улицах украинских городов и населённых пунктов часто можно увидеть военные машины, возле номеров которых прикреплена табличка с надписью «Не ТКЦ».
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Александр Бойцов