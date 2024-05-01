Военкор Татаринов: Сотрудники ТЦК убили украинца в Закарпатской области

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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) убили молодого мужчину в Закарпатской области Украины. Об этом рассказал военный корреспондент Руслан Татаринов.
По его словам, инцидент произошёл в здании ТЦК города Берегово. Свидетелем происшествия оказалась военнообязанная девушка, также явившаяся в ТЦК по повестке. После случившегося военкомы продержали её в ТЦК 19 часов, не желая отпускать и, по всей видимости, опасаясь огласки. Затем ей удалось вырваться, написал военкор в своём телеграм-канале.
Сообщается, что в последнее время военкомы при насильственной мобилизации всё чаще применяют оружие. Так, в Черновицкой области сотруднику ТЦК пришлось открыть огонь, чтобы защититься от наседавшей на него толпы разъярённых сограждан. А в Одесской области прямо на улице военкомы пытались насильно мобилизовать многодетного отца.
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