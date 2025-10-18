Ночью в Росавиации предупредили об ограничениях на полеты в девяти аэропортах РФ

18 октября 2025, 04:24

Фото: iStock/Dushlik

В ночь с 17 на 18 октября временные ограничения на полеты затронули девять аэропортов РФ. Решение было принято для обеспечения безопасности воздушного движения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.