Ночью в Росавиации предупредили об ограничениях на полеты в девяти аэропортах РФ
В ночь с 17 на 18 октября временные ограничения на полеты затронули девять аэропортов РФ. Решение было принято для обеспечения безопасности воздушного движения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Под ограничения в разный период времени попали аэропорты Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Пензы, Самары (Курумоч), Сочи, Ульяновска (Баратаевка), Саратова (Гагарин), Ярославля (Туношна) и Уфы.
В течение ночи несколько воздушных судов перенаправили на запасные аэродромы, включая пять самолетов в Сочи и один в Саратове. Затем часть ограничений сняли.
Воздушная гавань в Саратове возобновила нормальную работу с 02:18 (мск), в Сочи — с 03:11 (мск), а в Пензе — с 03:29 (мск).
В аэропортах других городов на прием и выпуск самолетов все еще действуют ограничения.
