Две древние кометы сгорели на Солнце с интервалом в несколько часов

18 октября 2025, 00:48

Фото: iStock/murat4art

Солнце в течение нескольких часов сожгло две кометы, и этот процесс удалось зафиксировать на видео. Уникальные кадры получили космические коронографы LASCO 10 и 11 октября. Об этом рассказала в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





По словам ученых, «погибшие» кометы, вероятно, родились вместе из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования Солнечной системы. Такие объекты являются одними из древнейших тел, некоторые из них могут быть даже старше Солнца.



