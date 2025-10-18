Две древние кометы сгорели на Солнце с интервалом в несколько часов
Солнце в течение нескольких часов сожгло две кометы, и этот процесс удалось зафиксировать на видео. Уникальные кадры получили космические коронографы LASCO 10 и 11 октября. Об этом рассказала в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По словам ученых, «погибшие» кометы, вероятно, родились вместе из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования Солнечной системы. Такие объекты являются одними из древнейших тел, некоторые из них могут быть даже старше Солнца.
На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка
Есть вероятность, что попавшие на видео кометы представляют собой фрагменты одного более крупного небесного тела, которое распалось на части при столкновении с неизвестным объектом. Именно это событие могло изменить орбиту обломков, направив их к Солнцу.
Малые кометные тела, в отличие от крупных, не способны пережить даже одного сближения со звездой и полностью испаряются в ее атмосфере, подобно каплям воды.
Ранее сообщалось, что в конце октября жители Московского региона получат уникальный шанс увидеть невооруженным глазом комету C/2025 A6 (Lemmon), которая последний раз пролетала мимо Земли в VII веке.