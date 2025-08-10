Ночью три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска
Три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска. Обстоятельства указывают на возможный поджог. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Возгорание произошло возле дома №16 по улице Лермонтова. Первой загорелась Toyota Harrier, после чего огонь быстро перекинулся на стоявшие рядом Lexus и еще один автомобиль. Некоторые свидетели также сообщали о звуках, похожих на взрывы.
Согласно данным очевидцев, неизвестный человек был замечен возле припаркованных машин незадолго до инцидента. Потенциального виновника происшествия зафиксировали камеры наблюдения.
Пострадавшие владельцы сгоревших автомобилей уже обратились в правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия расследуются.
