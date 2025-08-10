Человек погиб после падения дрона ВСУ во дворе жилого дома в Саратовской области
В результате ночной атаки БПЛА на Саратовскую область есть пострадавшие. Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома. Предварительно, один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Обломки дрона ВСУ рухнули в жилой зоне, вызвав разрушения: на нескольких этажах здания были выбиты стекла, поврежден фасад. Также загорелись припаркованные автомобили. Кадры происшествия предоставили в Telegram-канале SHOT.
Жильцы дома уже эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в соседней школе. Медицинские службы оказывают помощь пострадавшим.
Кроме того, зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий города. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Ранее местные жители сообщали, что видели ночью в Саратове мощный пожар и слышали звуки сирен.
Напомним, что взрывы также прозвучали в разных районах Воронежа. В то же самое время отмечались перебои в работе интернета.
