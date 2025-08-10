Человек погиб после падения дрона ВСУ во дворе жилого дома в Саратовской области

10 августа 2025, 04:42

Фото: iStock/Naypong

В результате ночной атаки БПЛА на Саратовскую область есть пострадавшие. Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома. Предварительно, один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.