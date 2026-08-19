Нога мужчины увеличилась в восемь раз из-за плотоядных бактерий

19 августа 2026, 11:58

Врачи ампутируют ногу рыболову из Флориды из-за заражения плотоядной бактерией

Фото: Istock/mkitina4

Во Флориде врачи ампутируют ногу 38-летнему мужчине из-за тяжёлой инфекции, вызванной бактерией Vibrio vulnificus. Как сообщает New York Post, этот микроорганизм живёт в тёплой морской воде, проникает через повреждённую кожу или с сырыми моллюсками.