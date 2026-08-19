Нога мужчины увеличилась в восемь раз из-за плотоядных бактерий
Во Флориде врачи ампутируют ногу 38-летнему мужчине из-за тяжёлой инфекции, вызванной бактерией Vibrio vulnificus. Как сообщает New York Post, этот микроорганизм живёт в тёплой морской воде, проникает через повреждённую кожу или с сырыми моллюсками.
Бенджамин Уэст заразился плотоядной бактерией во время рыбалки в августе 2025 года. Возбудитель попал в организм через потёртую сапогом лодыжку. Сначала мужчина чувствовал сильное жжение, затем нога опухла.
Через два дня Уэст обратился к врачам, но они назначили неподходящее лечение. Инфекция поразила ткани, вызвала сильный отёк и нестерпимую боль. Пациент перенёс несколько операций по удалению поражённых тканей, пересадку кожи и дальнейшее лечение.
Однако нога увеличилась в объёме, и раны открылись снова. В итоге Бенджамин согласился на ампутацию ниже колена, так как боль в последнее время стала ещё сильнее, чем в начале. Операцию запланировали на эту неделю.
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