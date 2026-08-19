На Алтае вводят комендантский час из-за выхода к людям агрессивных медведей
На Алтае с 10 августа фиксируют массовые выходы медведей к людям в Турочакском районе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Хищники потеряли страх перед человеком: заходят в магазины, нападают на скот, запрыгивают в лодки. Косолапых видят в селе Яйлю (там с 11 августа действует комендантский час), в Артыбаше, Улаганском районе и на туристических тропах.
Водопад Корбу, популярный у путешественников, закрыли до особого распоряжения. Местные жители связывают активность зверей с набором жира перед зимой. В администрации заповедника уточняют: основная цель медведей — рыба, которая в большом количестве скапливается у водопадов.
Отмечается, что утром 19 августа в Артыбаше на базе «Исток» медведь разорвал палатку с туристами и на глазах у отдыхающих утащил 29-летнюю женщину из Новосибирска в лес, где насмерть загрыз её.
Читайте также: