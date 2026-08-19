Россиянин из мести оклеил авто экс-возлюбленной её интимными фото
Жителя Калуги будут судить за распространение интимных фотографий бывшей возлюбленной. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По информации следствия, 35-летний мужчина после разрыва отношений испытывал неприязнь к девушке. Он распечатал её интимные снимки, после чего оставлял их в почтовом ящике и наклеивал на машину потерпевшей. Таким образом, изображения могли увидеть посторонние люди.
В СУСК по региону уточнили, что уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвинение мужчине предъявили по части 1 статьи 137 УК РФ — незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную и семейную тайну.
До этого сообщалось об инциденте на столичной АЗС. Там пьяный врач угрожал посетителям заправки игрушечным пистолетом.
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