В Москве пьяный врач угрожал посетителям заправки игрушечным пистолетом

19 августа 2026, 11:24

Суд арестовал москвича на 7 суток за хулиганство с игрушечным пистолетом на АЗС

Фото: Istock/AMilkin

В столице суд арестовал на семь суток пьяного врача, который угрожал посетителям автозаправки игрушечным пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».