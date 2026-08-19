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В Москве пьяный врач угрожал посетителям заправки игрушечным пистолетом

Суд арестовал москвича на 7 суток за хулиганство с игрушечным пистолетом на АЗС
Фото: Istock/AMilkin

В столице суд арестовал на семь суток пьяного врача, который угрожал посетителям автозаправки игрушечным пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Инцидент произошёл вечером 12 августа на АЗС «Роснефть». 41-летний гражданин, работающий отоларингологом со взрослыми и детьми, находился в одной из машин на заправке в качестве пассажира.

Обстоятельства, спровоцировавшие конфликт, остаются неизвестными. В ходе ссоры мужчина громко выражался нецензурной бранью, затем вышел из автомобиля и начал размахивать игрушечным оружием.

В судебном заседании виновник признал вину и объяснил своё поведение состоянием алкогольного опьянения. Судья квалифицировал его действия как мелкое хулиганство и назначил административный арест сроком на семь суток. При этом в медицинских регистратурах сохраняется возможность записи к этому специалисту на даты после его освобождения.

Ольга Щелокова

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