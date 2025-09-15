Достижения.рф

Росгвардейцы задержали квартирного вора в московской школе

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже на территории школы

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

На территории школы в Северо-Западном административном округе Москвы сотрудники Росгвардии задержали вора. Подробности сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по ​столице.



Росгвардейцы патрулировали Живописную улицу, когда получили сигнал «тревога» с одного из охраняемых объектов. Прибыв на место, они выяснили у охранника, что в здание через окно проник неизвестный.

Стражи порядка быстро задержали 30-летнего приезжего прямо на территории учебного заведения. Позже правоохранители установили, что задержанного подозревают в краже ювелирных украшений из квартиры в жилом доме. Он вошёл через незапертую дверь и скрывался от полиции. Росгвардия передала злоумышленника сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ольга Щелокова

