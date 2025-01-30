«Ногу зажало»: Водителя вытянули из авто за миг до возгорания

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На федеральной дороге А-181 «Скандинавия» произошло ДТП с возгоранием. Водителя легкового автомобиля едва успели спасти до того, как машина загорелась.
Авария случилась около 19:50 на 91-м км трассы, передает «78.ru». Водитель врезался в фонарь, после чего автомобиль вспыхнул. Очевидцы сразу бросились на помощь, двое из них спасали из машины документы и самого пострадавшего.
Мужчине зажало ногу, поэтому он не мог выбраться сам. Видео с места происшествия выложили в Telegram-канале «Выборг Go».
По предварительной информации, пострадавшего в ДТП госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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Мужчине зажало ногу, поэтому он не мог выбраться сам. Видео с места происшествия выложили в Telegram-канале «Выборг Go».
«Только вытащил водителя, и машина загорелась», — рассказал один из вовремя подоспевших мужчин.
По предварительной информации, пострадавшего в ДТП госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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Мария Моисеева