Норовирус выявили у четверых детей в лагере в Джубге в Краснодарском крае
Норовирус выявили у четырех детей, отдыхавших в лагере в Джубге в Краснодарском крае. Как уточнили в краевом оперштабе, заболевших забрали домой родители.
«Все дети оздоравливаются в лагере в штатном режиме. А тех четверых, у кого выявили норовирус, после оказания всей необходимой медицинской помощи в настоящий момент родители забрали домой для завершения лечения», — сказано в сообщении.Предварительно, дети отравились по дороге в лагерь, никого не госпитализировали. Специалисты взяли пробы воды и пищи в столовой. Признаков инфекции у других ребят не выявлено.
Сейчас в лагере 152 ребенка, 80 из которых заехали 25 июня из Ростовской области.