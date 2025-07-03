Самый загадочный убийца в США признался в убийстве спящих студентов

03 июля 2025, 21:10

Убийца четырех спящих студентов Брайан Кобергер признался в расправе в США

Фото: медиасток.рф

В убийстве четырех спящих студентов признался самый загадочный американский убийца Брайан Кобергер, пишет The Washington Post в четверг, 3 июля.