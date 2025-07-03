Самый загадочный убийца в США признался в убийстве спящих студентов
В убийстве четырех спящих студентов признался самый загадочный американский убийца Брайан Кобергер, пишет The Washington Post в четверг, 3 июля.
Уточняется, что мужчина заключил сделку со следователями, признав вину. Теперь его не могут приговорить к высшей мере, однако ему грозят четыре пожизненных лишения свободы и срок в десять лет за незаконное проникновение в частную собственность. Ожидается, что вердикт вынесут 23 июля.
Кобергера арестовали в конце 2022 года, спустя полтора месяца после убийства четырех студентов Университета Айдахо в Москоу. Следователи считают, что душегуб проник в дом и расправился со своими жертвами. Причастность мужчины доказали следы ДНК на ноже, найденном на месте преступления.
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