Охранник спас жизнь упавшему с 20 этажа мальчику в Китае, отнеся его в больницу
Охранник спас жизнь упавшему с 20 этажа двухлетнему мальчику в китайском городе Чунцин. Как пишет портал Mothership, мужчина отнес ребенка медикам на руках.
Все случилось, когда бабушка малыша отлучилась на несколько минут, пока тот спал. Проснувшись, он как-то выбрался на балкон и упал. Падение смягчили куст и дерево, однако маленький пациент получил внутренние травмы и множественные переломы.
Первой окровавленного малыша увидела бабушка, охранник не стал ждать скорую и побежал в ближайший госпиталь. Через несколько сотен метров он передал мальчика полицейскому, который преодолел оставшийся путь. Пострадавший оказался в больнице в критическом состоянии. Медики уверены, что ребенок выжил благодаря своему легкому весу, небольшим размерам и действиям охранника.
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