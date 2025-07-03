Охранник спас жизнь упавшему с 20 этажа мальчику в Китае, отнеся его в больницу

03 июля 2025, 20:53

В Китае мальчик упал с 20 этажа и выжил

Фото: медиасток.рф

Охранник спас жизнь упавшему с 20 этажа двухлетнему мальчику в китайском городе Чунцин. Как пишет портал Mothership, мужчина отнес ребенка медикам на руках.