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Папе растерзанного собаками мальчика пришлось собирать и упаковывать лицо сына

Фото: iStock/ Marija Stepanovic

Фото: iStock/ Marija Stepanovic

В Сочи папе истерзанного хаски ребенка пришлось собирать и упаковывать части лица сына. Об этом сам мужчина рассказал Teлеграм-каналу Kub Mash.
Собеседник представился Василием. Он поделился, что после того, как пережившего нападение Валю забрали медицинские работники, он вернулся на место трагедии и вместе с сотрудниками оперативной группы собрал фрагменты лица сына.

«Одна из собак вырвала части лица сына. Мы их упаковали как положено и отправили вторым вертолетом в Краснодар», — отметил папа пострадавшего ребенка.

Ранее стало известно, что восьмилетнего Валю доставили в детский центр в Сочи, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние стабилизировалось, его срочно госпитализировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар.

Врачи передавали, что ребенок по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. После прохождения лечения ему предстоит серия пластических операций.

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#ребёнок
#сочи
#собаки
#отец
Прокуратура требует перевести генерала Попова из-под домашнего ареста в СИЗО
26 февраля 2025, 20:30

Фото: iStock/OlFedv

Военная прокуратура требует ужесточить меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Такое требование было выдвинуто из-за нарушения ареста по месту жительства. Собеседник агентства уточнил, что помимо прочего Попов отказался проходить медосвидетельствование. Суд может рассмотреть ходатайство 27 февраля.

Адвокат генерала Сергей Буйновский не подтвердил и не опроверг ТАСС эту информацию. Он указал, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнение требований домашнего ареста, не имеют претензий к Попову.

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Двое москвичей с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»
26 февраля 2025, 19:28

Фото: iStock/Shutter2U

В Москве полицейские задержали двух мужчин, которые на кассе магазина «ВкусВилла» грозили расстрелять очередь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл 23 февраля. Двое мужчин взяли необходимые продукты, подошли к кассе и объявили людям, что очень спешат и хотят пройти вперёд них. Когда посетители ответили отказом и указали на наглость мужчин, один из них достал пистолет и начал угрожать, что откроет стрельбу по очереди.

В итоге дебоширов так и не пропустили вперёд, поэтому им пришлось уйти из магазина без покупок. Но далеко они не ушли – их задержали полицейские. В ходе допроса угрожавший оружием объяснил, что просто хотел побыстрее оплатить товар, но, услышав отказ, решил припугнуть людей. По его словам, пистолет был пневматическим и стрелять из него мужчина не собирался.

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#магазин
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В Петербурге жестоко избили участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую
26 февраля 2025, 19:13

Анастасия Бучковская (фото: ВКонтакте @staissy)

На участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую накануне напал неизвестный и жестоко избил.
Напомним, что девушка участвовала в 12 сезоне популярного вокального шоу и состояла в команде певицы Zivert.

25 февраля в парадной одного из домов на канале Грибоедова в Петербурге на Анастасию напал мужчина. Предварительно, он отдыхал в баре и устроил там дебош, после чего по требованию охраны покинул заведение. Зайдя в соседнюю парадную и поднявшись на последний этаж мужчина ожидал, что попадёт в свою квартиру, однако ошибся – там находились салон красоты и студия вокала, где как раз преподаёт звезда шоу «Голос».

Неадекват подумал, что в его квартиру ломятся неизвестные, и с порога набросился на певицу с кулаками. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения отчётливо видно, как 59-летний дебошир избивает девушку по лицу, а затем валит её на пол и несколько раз ударяет ногой в область головы и туловища. На шум сбежались соседи и оттащили пьяницу.

После произошедшего Анастасия отправилась в полицию и написала заявление. Она сняла побои и сейчас восстанавливается.

Кроме того, под раздачу попала сотрудница салона красоты, которая тоже написала заявление на дебошира.

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Счета блогера Варламова* арестовал суд в Москве
26 февраля 2025, 19:08

Илья Варламов* (Фото: Instagram**/varlamov)

Счета признанного иноагентом в РФ блогера Ильи Варламова* арестовал суд в Москве, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову* Илье Александровичу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Варламова* обвиняют в уклонении от исполнения российского законодательства об иноагентах.

Ранее стало известно о блокировке банковских счетов Артура Смольянинова***, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Перед этим сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов в Ставропольском крае.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ

***Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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#россия
#звёзды
#арест
#блогер
#новости
#иноагенты
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DPA: полиция Германии проверяет танкер в Кильском канале на повреждение кабеля
26 февраля 2025, 17:32

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Танкер в Кильском канале на повреждение подводного кабеля проверяют немецкие правоохранители. Об этом пишет агентство DPA, ссылаясь на источники.
Уточняется, что кабель был поврежден неподалеку от острова Готланд. Танкер Arne направлялся в Севилью их Петербурга под флагом Антигуа и Барбуды. Когда членов экипажа опросили, судно прошло через Кильский канал, который соединяет Северное и Балтийское моря.

Перед этим на Шведском радио появилась информация о возможном повреждении кабеля в районе Готланда в Балтийском море. Данные были подтверждены сотрудниками Береговой охраны.

Похожая ситуация произошла в начале февраля, когда сообщалось о повреждении российского кабеля в финском заливе.

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