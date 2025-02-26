Папе растерзанного собаками мальчика пришлось собирать и упаковывать лицо сына

Фото: iStock/ Marija Stepanovic
В Сочи папе истерзанного хаски ребенка пришлось собирать и упаковывать части лица сына. Об этом сам мужчина рассказал Teлеграм-каналу Kub Mash.
Собеседник представился Василием. Он поделился, что после того, как пережившего нападение Валю забрали медицинские работники, он вернулся на место трагедии и вместе с сотрудниками оперативной группы собрал фрагменты лица сына.
Ранее стало известно, что восьмилетнего Валю доставили в детский центр в Сочи, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние стабилизировалось, его срочно госпитализировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар.
Врачи передавали, что ребенок по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. После прохождения лечения ему предстоит серия пластических операций.
Читайте также:
Хаски растерзали 8-летнего школьника в Красной поляне
Двое москвичей с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»
В Петербурге жестоко избили участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую
«Одна из собак вырвала части лица сына. Мы их упаковали как положено и отправили вторым вертолетом в Краснодар», — отметил папа пострадавшего ребенка.
Ранее стало известно, что восьмилетнего Валю доставили в детский центр в Сочи, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние стабилизировалось, его срочно госпитализировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар.
Врачи передавали, что ребенок по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. После прохождения лечения ему предстоит серия пластических операций.
Читайте также:
Хаски растерзали 8-летнего школьника в Красной поляне
Двое москвичей с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»
В Петербурге жестоко избили участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую
Ольга Енгалычева