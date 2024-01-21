Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России

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Пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России. Об этом сообщили в Росавиации.
Сообщается, что самолет мог иметь технические неисправности. Судно потерпело крушение в горах афганской провинции Бадахшан.
Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира.
Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета. По предварительным данным, все пассажиры воздушного судна погибли.
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Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира.
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Екатерина Коршунова