В одном из крупнейших вузов Москвы выявили опасную инфекцию
В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова зафиксировали случай заболевания корью у студента факультета психологии. Об этом информирует управление Роспотребнадзора по Москве.
Специалисты выявили случай 6 января и начали эпидемиологическое расследование. Они установили круг из 40 контактных лиц. Роспотребнадзор направил в университет предписание.
Согласно ему, студенты и преподаватели, которые не предоставили сведения о прививках против кори или о перенесённом ранее заболевании, не могут посещать занятия очно. Помимо этого, ведомство распорядилось организовать экстренную вакцинацию.
Прививки делают сотрудники городской поликлиники № 5 и Университетской поликлиники МГУ. Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует ход всех противоэпидемических мероприятий.
