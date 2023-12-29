Новгородский сенатор Писарева попала в ДТП на трассе М-11

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Сенатор от Нижнего Новгорода Елена Писарева попала в ДТП на трассе М-11, об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!», — прокомментировала ситуацию Писарева.
Других подробностей дорожно-транспортного происшествия сенатор не привела.
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