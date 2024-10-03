ТАСС: четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» оказались боевиками «Вилаят Хорасан»

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Этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» были членами террористической группировки «Вилаят Хорасан«», запрещенной в России.
Согласно документам, один из эпизодов дела касается участия четырех обвиняемых в деятельности группировки, входящей в состав "Исламского государства" (ИГ), также запрещенного в РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Следствие утверждает, что у него есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, мог бы координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела, которые уже дали показания против них.
Ранее сообщалось, что фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать изобличающие показания друг на друга в суде. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.
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Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Следствие утверждает, что у него есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, мог бы координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела, которые уже дали показания против них.
Ранее сообщалось, что фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать изобличающие показания друг на друга в суде. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.
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Елена Перлова