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ТАСС: четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» оказались боевиками «Вилаят Хорасан»

03 октября 2024, 06:53
Фото:istock/Tero Vesalainen

Фото:istock/Tero Vesalainen

Этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» были членами террористической группировки «Вилаят Хорасан«», запрещенной в России.
Согласно документам, один из эпизодов дела касается участия четырех обвиняемых в деятельности группировки, входящей в состав "Исламского государства" (ИГ), также запрещенного в РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Следствие утверждает, что у него есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, мог бы координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела, которые уже дали показания против них.



Ранее сообщалось, что фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать изобличающие показания друг на друга в суде. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

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#теракт
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#новости
#рф
В Воронеже неизвестные разрушили Аллею памяти Жириновского
ЛДПР: в Воронеже сломали несколько деревьев и табличку на аллее Жириновского
03 октября 2024, 05:30

Фото: istock/ViktoriiaNovokhatska

В Воронеже неизвестные лица разрушили Аллею памяти Владимира Жириновского, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя координатора регионального отделения ЛДПР Даниила Рязанцева.

«Недавно неизвестные сломали несколько деревьев и табличку», — сообщил Рязанцев.
Аллея была создана в 2022 году на территории Московского сквера в Коминтерновском районе Воронежа. На месте было высажено 20 клёнов. По факту вандализма подано заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск по подозрению в краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии. Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили мужчину, который был похож по приметам на разыскиваемого из ориентировки. Выяснилось, что ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление. По факту кражи проводится проверка.

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Крупное ДТП с автобусом под Белгородом: есть погибшие

Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей

В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина
#преступление
#проверка
#розыск
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Крупное ДТП с автобусом под Белгородом: есть погибшие
03 октября 2024, 04:02

Фото: istock/Bilanol

В районе села Великомихайловка Белгородской области произошло серьезное ДТП, в результате которого автобус столкнулся с грузовиком.
По данным ЕДДС Новооскольского городского округа, погибли четыре человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Восемь пострадавших были госпитализированы, в том числе один подросток, доставленный в детское отделение города Белгород. Рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем на повороте.

Ранее сообщалось, что беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.

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#женщина
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#минобороны
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Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей
03 октября 2024, 03:25

Фото: istock/Rawf8

Алексей Маткин, гендиректор АО «1015 УСМР», компании-подрядчика Министерства обороны, стал фигурантом уголовного дела по подозрению в налоговых махинациях.
По данным следствия, Маткин и другие лица применяли схемы для уклонения от уплаты налогов, используя фирмы-однодневки.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, с 2019 по 2021 год компания уклонилась от налогов на сумму более 125 млн рублей. Следователи утверждают, что искусственно создавались налоговые вычеты по НДС и занижалась налогооблагаемая база по налогу на прибыль.

Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

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#подмосковье
#арест
#следователи
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В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина
02 октября 2024, 22:50

Фото: istock/Motortion

Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге.
Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.

По информации регионального главка МВД, 22-летний водитель Infiniti, муж погибшей, перестраиваясь вправо, не убедился в безопасности маневра и последовательно столкнулся с автомобилями Chevrolet, Volvo и Toyota. В результате аварии он был госпитализирован с травмами средней тяжести, а двое пассажиров, включая его беременную жену, находились в тяжелом состоянии.

Позднее поступило сообщение из медучреждения о смерти женщины, которая находилась на шестом месяце беременности. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Водитель покинул больницу самостоятельно, и полиция принимает меры для его задержания.

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Похитителя кенгуру из российских зоопарков взяли во Владимирской области
Shot: похитителя кенгуру из российских зоопарков взяли во Владимирской области
02 октября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/blinow61

Предполагаемый похититель кенгуру из зоопарков России задержан во Владимирской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас злоумышленника допрашивают. Им оказался мужчина-карлик, сначала правоохранители думали, что он ребенок.
Задержанный, что называется, «спалился» на том, что его номер зафиксировали в районе обоих преступлений. При нем была сумка с двумя кенгурятами, один из которых умер. Второго фигурант хотел выменять на редкую обезьяну. Ее переправят в зоопарк Ярославля.

Известно, что сейчас на кенгуру высокий спрос на черном рынке. Животных берут в зоопарки-частники, или, чтобы продать мясо.

Ранее сообщалось, что мигрант приставал к жительнице Подмосковья в ее квартире.

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#криминал
#новости
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Мигрант приставал к девушке, пробравшись в ее квартиру в Подмосковье
02 октября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Dzurag

Мигрант приставал к жительнице Подмосковья, пробравшись в ее квартиру, пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что женщина возвращалась домой в один из ЖК, когда встретила Огабека у подъезда. Тот объяснил, что арендовал жилье в том же доме, что и она. Подозрений не было, ведь Катя (имя изменено) знала парня по работе и общалась с ним в стиле «привет-пока».

Поднявшись, Катя пошла в квартиру, а злоумышленник двинулся следом. После того, как женщина отбилась от Огабека, она достала камеру, а парень ретировался.

Однако этим не закончилось, поскольку Огабек решил достать Катю через сообщения с желанием поговорить. Теперь на «кавалера» написаны заявления в полицию, потому что Огабек знает номер и адрес женщины.

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#россия
#подмосковье
#криминал
#мигранты
#новости подмосковья
#полиция
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Раскрытапричина смерти экс-министра ЛНР Завизенова, чье тело обнаружили в Подмосковье
Mash: сын погибшего экс-министра ЛНР Завизенова обнаружил в доме записку
02 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Несовершеннолетний сын погибшего экс-министра ЛНР Константина Завизенова, чье тело было найдено в его доме в Подмосковье, нашел на столе записку и бутылку спиртного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, мальчик обнаружил записку и сразу же услышал в доме хлопок. Предполагается, что мужчина совершил суицид.

Напомним, экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье.

По данным канала, тело Завизенова было обнаружено на территории его дома, расположенного в Истринском районе Московской области. Официально причина его смерти не разглашалась.

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В лесах на юге Подмосковья прогнозируют высший уровень пожароопасности
02 октября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

До конца рабочей недели на территории Ступинского лесничества на юге Подмосковья ожидается чрезвычайный V класс, пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В четверг и пятницу, 3 и 4 октября, почти на всей территории региона прогнозируют II и III класс пожарной опасности, а в Ступинском лесничестве сохранится максимальный V класс. В зависимости от метеоусловий угрозу возникновения и распространения лесных пожаров подразделяют на пять классов – от I (отсутствует) до V (чрезвычайная)», – пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что в ближайшие дни синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Днём воздух будет прогреваться до 13…19 °C.

В Комлесхозе добавили, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в Подмосковье составляют для физического лица до 60 тыс. рублей, для должностного лица – до 110 тыс., а для юрлица – до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет.

Помимо этого, Лесной кодекс предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.

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#комлесхоз мо
#лесные пожары
#штрафы
#подмосковье
#московская область
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Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили уголовное дело
02 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/Akintevs

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили в СК РФ.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, незаконный доход от их деятельности составил 3,7 млрд рублей. Отмечается, что злоумышленники разработали особую инфраструктуру в виде анонимной платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов, которые были необходимы для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и доступа к охраняемой законодательством компьютерной информации.

Преступное сообщество было организовано в 2013 году. В рамках дела было проведено 148 обысков.

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