Новые Lada Vesta трясутся из-за дефекта руля
Владельцы автомобилей Lada Vesta 2025 года выпуска столкнулись с серьезной проблемой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Руль машин начинает сильно вибрировать, что мешает комфортному движению. Проблема затрагивает автомобили с двигателем 1,6 литра и вариатором.
Некоторые водители записали видео, где видно, как трясёт руль. На нём не может устоять даже бутылка воды. Как утверждают автовладельцы, причина кроется в бракованных подушках двигателя. Замена детали стоит около 10 тысяч рублей, однако не все уверены в её эффективности.
Дилеры также подтвердили наличие проблемы и её массовый характер. По мнению специалистов, брак происходит на заводе.
Читайте также: