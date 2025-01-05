В Керченском проливе после аварии обнаружено более 30 мёртвых дельфинов

На 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе (юго-восток Самарской области) произошло лобовое столкновение двух машин. Как сообщают в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека погибли, ещё семь пострадали.