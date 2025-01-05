В Керченском проливе после аварии обнаружено более 30 мёртвых дельфинов

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Более 30 дельфинов погибли в Керченском проливе после разлива мазута в результате крушения двух российских танкеров 15 декабря. Об этом сообщили сотрудники научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале организации. По данным экологов, с момента чрезвычайного происшествия с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в акватории Чёрного моря было найдено 61 мёртвое морское китообразное животное. Гибель 32 из них может быть связана с разливом мазута. Остальные мёртвые особи совсем старые, они умерли до 15 декабря.
Ещё в канун Нового года специалисты Росрыболовства подтвердили факт массовой гибели дельфинов в прибрежных районах Чёрного моря в Краснодарском крае в результате разлива мазута. Кроме того, по сообщению ведомства, сократилась популяция водоплавающих птиц.
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Александр Бойцов