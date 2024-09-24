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Новые случаи взяточничества появились в деле Иванова

Иванов оказался связан со стройкой кадетских корпусов, ущерб вырос до ₽2,18 млрд
24 сентября 2024, 20:25
Фото: iStock/Elena Chelysheva

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Во время расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выяснилось, что он оказался связан со взяточничеством во время строительства кадетских корпусов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Отмечается, что в связи с новыми эпизодами ущерб государству вырос до 2,18 млрд рублей.
По информации следствия, Иванов получил взятку за выгодные условия в контракте для фирмы «Олимпситистрой», которая занималась строительством корпусов.
«На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», — заявил собеседник агентства.


Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. В перечень арестованных объектов вошел земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров в Тверской области.

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Фотоловушки сняли нарушителей противопожарного режима в лесах Подмосковья
24 сентября 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фотоловушки за три дня зафиксировали на территории подмосковного лесничества «Русский лес» 12 незаконных въездов. Автомобилисты будут оштрафованы, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
В период высоких классов пожарной опасности на территории лесного фонда, ограничения пребывания в лесах и въезда туда автомобилей инспекторы лесной охраны, полиция и МЧС увеличивают количество патрулирований лесных массивов. Помимо этого, нарушения на территории лесничеств фиксируют камеры-фотоловушки.
«Только за три дня, 20-21сентября, на территории одного подмосковного лесничества «Русский лес» фотоловушки зафиксировали 12 нарушений, связанных с въездом автотранспорта в леса. Автомобилистам-нарушителям вскоре придёт «письмо счастья» с требованием оплатить штраф до 50 тыс. рублей», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Как предупредили в ведомстве, въезжающие в лес автомобили фиксируются в любое время суток, даже глубокой ночью. Искусственный интеллект распознаёт государственный номер, на автовладельца составляется протокол, данные водителя передают в правоохранительные органы. Подобное нарушение предусматривает штраф до 50 тыс. рублей.

Если заезд автолюбителя в лес привёл к возгоранию, последует уголовная или административная ответственность. Это лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

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#лесные пожары
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Еще один советский самолет столкнулся с американским в Калифорнии
Советский самолет Як-50 врезался в американское воздушное судно в Калифорнии
24 сентября 2024, 18:52

Фото: iStock/Vital Hil

Советский учебно-тренировочный самолет Як-50 столкнулся в Калифорнии с американским частным самолетом Beechcraft S35 Bonanza. Об этом информирует портал Aviation Safety Network.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, в аэропорту города Уотсонвилл. Согласно информации источника, советский учебно-тренировочный самолет врезался в американский частный самолет на взлетной полосе.

В результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что Як-50 получил значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R66, который разбился в Амурской области, предположительно, потерпел крушение в тайге недалеко от села Золотая Гора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
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Под Электрогорском загорелся лес, тушение заняло четыре часа
24 сентября 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Электрогорского участкового лесничества — в одном километре от города Электрогорск Павлово-Посадского городского округа, на тушение возгорания у лесных пожарных ушло почти четыре часа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание на площади 0,01 га заметил наземный патруль Ногинского филиала Мособллеса. В тушение было задействовано девять лесных пожарных и пять единиц техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и из-за действий человека. В настоящее время ведётся работа по установлению виновного в поджоге.

В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы. Для физлица штраф составит до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#электрогорск
#лесные пожары
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В Минздраве оценили вероятность отравления дихлофосом семьи под Красноярском
24 сентября 2024, 16:02

Фото: iStock/Kkolosov

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян оценил вероятность отравления дихлофосом семьи в Красноярском крае. По его словам, химикат действует на организм человека моментально, а дети, как наиболее чувствительные, получили большую дозу.
«Воздействие идет сразу, если это неправильное применение дихлофоса. Обычно вызывают человека, который проводит обработку. Люди уходят из помещения. Потом помещение проветривается, тщательно убирается, нужна влажная уборка. Есть целая инструкция, как проводить обработку», — рассказал Тутельян в беседе с RT.
Академик добавил, что семья из Красноярского края, по имеющимся данным, предпочла обработать дом своими силами, потому повышенная концентрация дихлофоса могла попасть и на кожу, и на слизистую.

Он добавил, что дети более чувствительны к подобного рода химикатам, потому его воздействие отразилось на них сильнее и привело к трагедии.

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#люди
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Создателя сериала «Чикатило» Андреасяна оштрафовали и лишили прав за пьяное вождение
Режиссёра Андреасяна лишили прав и оштрафовали на 30 тыс руб за пьяную езду
24 сентября 2024, 15:37

Фото: iStock/anyaberkut

Режиссёра Сарика Андреасяна лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что ещё в мае текущего года создателя сериала «Чикатило» остановили в Москве для проверки документов. Правоохранители почувствовали запах алкоголя, Андреасян стал нервничать.

По результатам проверки в организме режиссера было обнаружено 0,403 промилле. После судебного заседания Андреасян получил штраф.

Ранее сообщалось, что актера Бориса Репетура, который известен по озвучиванию шоу «Галилео» и работе в театре и кино, лишили водительских прав за пьяное вождение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Дихлофос могли умышленно добавить в еду отравившимся в Красноярском крае
Доктор Мясников: дихлофос не мог стать причиной отравления в Красноярском крае
24 сентября 2024, 15:25

Фото: iStock/Владимир Песня

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников удивился, когда узнал, что в крови погибших от отравления в Красноярском крае обнаружен дихлофос. Он посчитал этот факт довольным странным.
Напомним, что в Красноярском крае отравилась целая семья. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в больнице. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя. В прокуратуре региона сообщили, что основной версией отравления семьи считается отравление дихлофосом.

По мнению врача, новость о том, что в крови жертв обнаружен дихлофос довольно странная.

«По клиническим описаниям все это вполне подходило под инфекцию, кишечную палочку штамма 0157. Есть еще ряд смертельных болезней, вызывающих такую моментальную картину, особенно опасную для детей. Я думал, что там речь идет о банальной, но да, смертельно опасной токсикоинфекции, с которой мы сталкиваемся ежедневно в продуктах», — пояснил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, версия отравления детей дихлофосом является странной. Еще более странным он считает попадание такого количества этого вещества в пищу. Мясников предположил, что дихлофос в еду подсыпали.

Специалист напомнил, что многие бытовые химикаты могут стать смертельными при проглатывании. Необходимо держать бытовую химию в отдельном шкафу, чтобы дети не имели к ним доступ, заключил Мясников.

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#отравление
#дети
#семья
#семьи
#симптомы
#девочка
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«Они были пьяные»: как 17-летняя школьница из Карелии исчезла после ссоры с парнем и в чем его заподозрили
24 сентября 2024, 15:22

Фото: iStock/simpson

17-летняя Ангелина из Карелии бесследно исчезла 18 августа 2024 года в Медвежьегорске. Известно лишь то, что после ссоры с парнем она пошла одна вдоль железнодорожных путей. О том, что могло произойти со школьницей расскажет редакция «Радио 1».

Пропажа школьницы из Карелии


Более месяца правоохранители и родители 17-летней Ангелины разыскивают девочку. В ночь с 17 на 18 августа Ангелина была в гостях у своего молодого человека. По словам парня, утром он, девушка и их друг пошли гулять в лес. По какой причине школьница в итоге осталась одна – неизвестно.

«Парни не могут ничего толком пояснить. Они были пьяные в тот день. После этого Ангелина пошла вдоль железнодорожных путей и, видимо, потерялась», – рассказал изданию «Комсомольская правда» знакомый семьи Ангелины.
Несмотря на долгие поиски, продолжающиеся более месяца, у следователей есть только одно фото, на котором случайно оказалась Ангелина.


Ангелина случайно попала на фото туристов


Примерно в 15:00 18 августа девушка подошла к семейной паре, которая шла с детьми на рыбалку, и попросила их указать направление. Семья утверждает, что в поведении Ангелины не было ничего подозрительного. По их словам, она выглядела спокойной, не проявляла нервозности и не была в состоянии алкогольного опьянения.

Позже, просматривая снимки, которые показала им семейная пара, родители девочки обнаружили, что на одном из них запечатлена Ангелина, прогуливающаяся вдоль железной дороги.

«Мы обыскали весь район у железной дороги и выяснили, что люди прогуливаются там каждый день на расстояние до 20 километров. Но не нашли ни следов, ни предметов одежды», – сообщают волонтеры, участвующие в поисках.

Ни одна из предполагаемых версий не получила подтверждения: если бы Ангелина столкнулась с дикими зверями, остались бы следы. Также следователи исключают версию похищения несовершеннолетней.

Фото: сайт lizaalert

Полиграф и причастность парня к пропаже


Вскоре правоохранители перестали разрабатывать версию о том, что к пропаже школьницы мог иметь отношение ее избранник, с которым она поссорилась накануне своего исчезновения. Молодой человек прошел тест на полиграфе. Результаты исследования показали, что он действительно не знает о том, где находится Ангелина.

При этом знакомые девочки отказываются верить, что ее парень не причастен к произошедшему. Они указывают на то обстоятельство, что молодой человек не принимает участия в поисках и даже якобы не проявляет никакого сожаления.

Безутешные родители школьницы даже обратились за помощью к местным экстрасенсам. Сразу несколько из них заявили, что девочка находится в доме у взрослого мужчины. Однако эту информацию еще предстоит проверить правоохранителям.

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#школьница
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Производитель дихлофоса отреагировал на ситуацию с отравлением семьи
Производитель дихлофоса, следы которого нашли в пробах, разбирается в ситуации
24 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/sudok1

Новосибирский завод по производству дихлофосов сообщил, что в курсе отравления семьи из Красноярского края. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что на данный момент компания собирает необходимую информацию и ждет официального заключения. Согласно информации агентства, в настоящее время запросов со стороны правоохранителей не поступало.

Примечательно, что за 30 лет производства не было зафиксировано случаев смерти от выпускаемой продукции.

Напомним, в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина. Дети скончались в больнице. Взрослые пришли в сознание в понедельник. По их словам, в этот день дом обрабатывался дихлофосом.

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#дети
#семья
#дом
#семьи
#отравление
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В Приморском крае застрелен убивший двух мужчин и 35 собак медведь
24 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведь, который убил двоих человек в дачном доме, а также 35 собак в Лучегорске в Приморском крае застрелен. Об этом сообщили в Пожарском муниципальном округе, пишет РИА Новости.
До этого была информация, что в регионе в результате нападения животного погибли отец с сыном в районе Лучегорска. Перед этим хищник задрал пса.

Как сообщалось ранее в Канаде медведь напал на туриста в Альберте неподалеку от перевала Кроуснест. Пострадавший выжил, подав спасателям и полицейским сигнал о бедствии. Как предполагали специалисты, на пострадавшего совершил нападение гризли. О состоянии туриста на тот момент не сообщалось. Уточнялось лишь, что путешественника доставили медикам.

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