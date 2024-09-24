Новые случаи взяточничества появились в деле Иванова

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Во время расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выяснилось, что он оказался связан со взяточничеством во время строительства кадетских корпусов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Отмечается, что в связи с новыми эпизодами ущерб государству вырос до 2,18 млрд рублей.
По информации следствия, Иванов получил взятку за выгодные условия в контракте для фирмы «Олимпситистрой», которая занималась строительством корпусов.
Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. В перечень арестованных объектов вошел земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров в Тверской области.
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«На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. В перечень арестованных объектов вошел земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров в Тверской области.
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Данил Пономарев