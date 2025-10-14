Стало известно содержание предсмертной записки убившего одноклассника петербуржца

14 октября 2025, 11:47

В Петербурге следователи изучают предсмертную записку обвиняемого в убийстве

Фото: Istock/west

В Петербурге задержали молодого человека из Ухты, который пытался покончить с собой после убийства одноклассника. Издание «78» получило доступ к предсмертной записке убийцы.





Тело молодого человека обнаружили 13 октября в квартире на Среднерогатской улице Петербурга. Полиция установила, что погибший является одноклассником 19-летнего Владимира Лукошникова, который после нападения вызвал скорую и попытался покончить с собой.



Медики госпитализировали его, сейчас он находится в больнице под охраной. Прежде чем лишить себя жизни Лукошников написал записку.

«Кремируйте моё тело. Никита может забрать все мои вещи и делать с ними что угодно», — сказано в послании.