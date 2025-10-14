Стало известно содержание предсмертной записки убившего одноклассника петербуржца
В Петербурге следователи изучают предсмертную записку обвиняемого в убийстве
В Петербурге задержали молодого человека из Ухты, который пытался покончить с собой после убийства одноклассника. Издание «78» получило доступ к предсмертной записке убийцы.
Тело молодого человека обнаружили 13 октября в квартире на Среднерогатской улице Петербурга. Полиция установила, что погибший является одноклассником 19-летнего Владимира Лукошникова, который после нападения вызвал скорую и попытался покончить с собой.
Медики госпитализировали его, сейчас он находится в больнице под охраной. Прежде чем лишить себя жизни Лукошников написал записку.
«Кремируйте моё тело. Никита может забрать все мои вещи и делать с ними что угодно», — сказано в послании.Выяснилось, что у 19-летнего парня сложились напряжённые отношения с семьей. С матерью он не общался. После окончания учёбы Владимир уехал из Коми в Санкт-Петербург и больше не возвращался в родной регион.